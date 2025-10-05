Il derby è biancoblù: la Dierre Reggio Calabria fa due su due

Una Dierre Basketball Reggio Calabria travolgente vince 95-70 il derby metropolitano contro la neopromossa Cestistica Gioiese, bissando il successo del primo turno a Marsala.


Non è bastata la rimonta dei viola di Gioia Tauro, che devono arrendersi al ritmo e alla precisione dei padroni di casa, trascinati da una prestazione stellare di Cernic, autore di 43 punti – suo massimo in carriera.
Tanta gente al Palasport reggino, ambiente coinvolgente e seguito alla stregua della passata stagione.
La partita si è accesa fin dal primo quarto, con la squadra di casa che ha imposto il proprio gioco chiudendo sul 23-13. La reazione della Gioiese è arrivata nella frazione successiva, con i gialloblù che hanno trovato il controbreak necessario per riavvicinarsi parzialmente.
I contropiede ed il gioco in transizione, uniti a Cernic ed alle giocate di Miljanic e Scortica hanno fatto la differenza.
È nel terzo quarto, però, che la Dierre ha messo a segno il colpo decisivo: un parziale di 30-18 che ha spezzato la resistenza avversaria e riportato il largo vantaggio.
In un amen, in piena rimonta Gioiese, con Sesjlia e Russo in evidenza, dal -4 ospite, con voglia di pareggiare i conti, è iniziato il “Cernic Show”.
14 punti in due minuti scarsi, tre triple ed un arresto e tiro da due, uno spettacolo strappa applausi per i presenti.
L’ultimo periodo (23-20) è stata una gestione controllata, con la squadra di coach Inguaggiato che ha amministrato il risultato fino alla sirena continuando a segnare e brillare. A segno anche il giovane Votano.
A firmare la vittoria è stato soprattutto Cernic, autore di 43 punti che hanno di fatto risolto la partita. Al suo fianco il potente Miljanic (17) e Capitan Scortica (12) hanno completato l’opera offensiva, con contributi utili anche da Marini e Arrighini, entrambi a 5 punti.
Per la Cestistica Gioiese, sconfitta a testa alta pagando peccati di gioventù: hanno tentato la rimonta Mazzarella (17), Graziotto (15) e Russo (13), ma la potenza di fuoco della Dierre si è rivelata eccessiva. Sesjlia (10) ha mostrato costanza e qualità. Nel prossimo turno, i biancoblù giocheranno sul campo del Cocuzza.
Dierre Basketball Reggio Calabria-Cestistica Gioiese 95-70
(23-13,19-19,30-18,23-20)
Dierre: Petrovic 6,Miljanic 17,Alescio,Scortica 12,Votano 2,Iannò,La Mastra, Marini 5, Fazzari 3, Arrighini 5, Epifani 2, Cernic 43. Allenatore Inguaggiato, assistente Marcianò.
Gioiese: Graziotto 15,Sesjlia 10, Mazzarella 17, Bova, Russo 13, Oleksiuk, Keita 6, De Gregorio 1, Cutrì, Pucinotti, Diop, Voita Sadi 8. All Polimeni, assistente Travia

