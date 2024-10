Il Deputato Cannizzaro ha incontrato gli studenti del Liceo Classico “Campanella”: “Il più bel dibattito a cui abbia mai partecipato”

“Quello di stamani è stato forse il più bel dibattito a cui abbia mai partecipato. Grazie agli studenti del Liceo Classico di Reggio Calabria ed alla loro brillante Dirigente, Carmen Lucisano, per avermi invitato e incalzato con domande e proposte. Con schiettezza ed in semplicità, abbiamo toccato argomenti attualissimi e profondamente delicati, come autonomia differenziata, premierato, efficacia del bicameralismo, guerra in Ucraina, tensioni in Medio Oriente, immigrazione, infrastrutture, Ponte sullo Stretto, sviluppo della Calabria, Reggio del domani… È stato un momento formativo e molto costruttivo anche e soprattutto per me”.

A dirlo è il Deputato Francesco Cannizzaro, vice capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Coordinatore della Calabria, ospite del Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, invitato a visitare l’istituto ed a incontrare gli studenti.



“Di questo confronto, più che incontro, ho apprezzato molto la franchezza con cui hanno parlato i ragazzi, l’apertura mentale delle loro idee, la dovizia di particolari con cui hanno affrontato gli argomenti, il lessico utilizzato. Mi è molto piaciuto il progetto presentato da Giada, Cristina e Marco, su una ben precisa area della Città di Reggio da riqualificare; denota spirito di attaccamento al proprio territorio, senso critico e visione del futuro.

Ho ammirato la riflessione di Hermes, le domande pungenti di Antonino, Carlotta, Giusy, Sofia e Teresa, la passione e la precisione con cui Miryam e le due Chiara mi hanno accolto in biblioteca illustrandomi il patrimonio inestimabile dei volumi conservati. Ho avuto modo, poi, di conoscere Raffaello Pio Marino, uno dei due giovani studenti modello (entrambi della Provincia di Reggio) che nei prossimi giorni rappresenteranno non solo la Calabria, bensì tutta l’Italia in Nepal, chiamati a svolgere il compito di observer per le Olimpiadi Internazionali di Astronomia, una competizione internazionale di altissimo livello che li ha già visti competitors e sul podio nelle edizioni passate.

Oltre che al Dirigente scolastico per la gestione in generale dello storico istituto, devo fare i miei più fervidi complimenti al corpo docente ed a tutto il personale a vari livelli.

Sono davvero felice di aver rinunciato a qualche ora di attività istituzionale e politica per trascorrerla qui; sono uscito più arricchito di come sono entrato e, soprattutto, più convinto che il futuro di Reggio sarà migliore. Dobbiamo tutti credere di più nei nostri ragazzi, tentando di trattenerli come investimento umano, come risorsa per il futuro della Calabria!”