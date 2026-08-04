Il decoro si costruisce sul campo: Cannizzaro segue da vicino gli interventi in città, dal Lungomare alle Mura Greche

Dal Lungomare alle Mura Greche, la città osservata sul campo e gli interventi verificati di persona. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha effettuato un sopralluogo in due punti simbolici di Reggio Calabria per seguire da vicino alcune delle attività inserite nel percorso di riqualificazione urbana e di miglioramento del decoro cittadino.

Sul Lungomare l’attenzione si è concentrata sul posizionamento delle mini-isole ecologiche riservate agli esercenti commerciali, una soluzione prevista dal nuovo piano di raccolta dei rifiuti per rispondere alle maggiori esigenze di conferimento durante il periodo estivo. Le postazioni consentiranno alle attività di smaltire i rifiuti in qualsiasi momento della giornata, alleggerendo la pressione sul servizio e contribuendo a mantenere più ordinati gli spazi pubblici.

Il sopralluogo è poi proseguito alle Mura Greche, dove sono in corso interventi di pulizia che interessano un’area rimasta per anni priva di analoghe operazioni. Al termine della visita, il primo cittadino ha voluto esprimere il proprio apprezzamento agli operatori impegnati nelle attività, sottolineando il lavoro svolto quotidianamente per restituire decoro e cura a uno dei luoghi più rappresentativi della città.