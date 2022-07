Il cuscinetto del mozzo della ruota: tutto ciò che c’è da sapere

I cuscinetti dei mozzi della ruota dell’auto svolgono un ruolo fondamentale per il funzionamento del veicolo e per la sua sicurezza. Si tratta di un particolare cuscinetto a sfera che collega la ruota all’asse, ed è responsabile del mantenimento dell’allineamento delle ruote e della loro fluidità in sede di rotazione. I cuscinetti dei mozzi delle ruote possono usurarsi con il tempo, come accade con molte componenti della vettura, e richiedono dunque una pronta sostituzione. In caso contrario, potrebbero causare l’oscillazione o il tremolio delle ruote, portando al rischio di perdere il controllo del mezzo. In questa guida, dunque, scopriremo insieme tutte le informazioni più importanti su questo specifico componente.

Che cos’è un cuscinetto del mozzo della ruota?

Lo scopo del cuscinetto in questione è il seguente: aiuta a sostenere il mozzo della ruota e gli permette di ruotare liberamente. Il cuscinetto del mozzo viene costituito da un anello interno e uno esterno: il primo è dotato di una scanalatura nella quale si inseriscono i perni della ruota, mentre il secondo viene fissato al mozzo. I cuscinetti, come detto, consentono alla ruota di ruotare in modo fluido generando poco attrito, così da permettere un andamento regolare della vettura. Di contro, sono soggetti a forti sollecitazioni e devono essere sostituiti ogni 50.000 chilometri circa.

Come si può sapere se un cuscinetto del mozzo della ruota è usurato?

Uno dei segnali più comuni di un cuscinetto del mozzo della ruota usurato è il rumore proveniente dall’area interessata. Se si sente un ronzio o una sorta di brontolio provenire dalle ruote, è probabile che i cuscinetti stiano iniziando a cedere a causa dell’eccessivo stress subito con l’utilizzo dell’auto.

Un altro sintomo da tenere d’occhio è l’aumento delle vibrazioni durante la guida. Ciò può essere causato dal gioco supplementare dei cuscinetti usurati, e di solito è più evidente quando si procede a velocità più alte, dunque in quel caso le vibrazioni tendono ad aumentare. Inoltre, se si nota che il veicolo pende da un lato durante la guida, anche questo potrebbe essere un segno che i cuscinetti dei mozzi delle ruote devono essere sostituiti. Se si sospetta che i cuscinetti stiano iniziando a cedere, è importante farli controllare da un meccanico il prima possibile. Se usurati, possono causare danni estesi alle sospensioni e allo sterzo.

Una volta avuta la conferma della sua usura, arriva la necessità di sostituirlo, e si tratta di una spesa. Il prezzo della sostituzione oscilla intorno ai 500 euro di media, partendo da un minimo di 450 fino ad arrivare a 600 euro circa.

Come si può sapere se un cuscinetto del mozzo della ruota è difettoso?

Non sempre le ciambelle riescono col buco, e questo discorso vale anche per le componenti delle nostre auto. Può dunque capitare di montare un cuscinetto del mozzo difettoso, e in quel caso ovviamente è bene individuare sin da subito il problema per poterlo sostituire prima che faccia danni. Quali sono i segni che puoi notare?

Se si sospetta che il cuscinetto del mozzo sia difettoso, ci sono alcuni segnali che possono dare una conferma di ciò. Uno dei sintomi più comuni è un rumore eccessivo proveniente dalle ruote: può trattarsi di un leggero ronzio o di un forte rumore metallico, come se si stesse macinando qualcosa all’interno della ruota. I segnali negativi sono sostanzialmente gli stessi che si verificano quando il cuscinetto è usurato, dunque le vibrazioni durante la guida e il tremolio delle ruote, causati dal danneggiamento delle piste del componente.

Come sostituire correttamente un cuscinetto del mozzo della ruota?

La sostituzione di un cuscinetto del mozzo della ruota non è un’operazione difficile, ma richiede estrema precisione. Se il cuscinetto non è inserito correttamente, può causare un’usura prematura della sospensione e contribuire all’oscillazione della ruota. Per sostituire il cuscinetto, sono necessari un martinetto, una chiave e un nuovo cuscinetto da installare. Si inizia sollevando l’auto e rimuovendo la ruota, quindi si utilizza la chiave per allentare i bulloni che fissano il mozzo alla sospensione. A questo punto si estrae con cautela il mozzo dalla sospensione, facendo attenzione a non danneggiare il sensore ABS o il tubo del freno. Infine, si inserisce il nuovo cuscinetto e si rimonta la sospensione.

