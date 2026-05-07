“Il cuore oltre lo Stretto”: incontro pubblico promosso da La Strada verso le Comunali

Prosegue il percorso di confronto pubblico promosso da La Strada in vista delle elezioni comunali di Reggio Calabria.

Venerdì 8 maggio, alle 18.00, presso la sede de La Strada in Via Placido Geraci 18, si terrà l’iniziativa dal titolo “Il cuore oltre lo Stretto”, un momento di dialogo e approfondimento dedicato al rapporto tra territorio, identità, sviluppo e visione dell’area dello Stretto.

L’incontro vedrà la partecipazione di:

Francesco Tripodi, candidato de La Strada e autore del blog “Storia delle Settefiumare”;

Ivan Tornesi, attivista impegnato nelle esperienze associative e civiche legate al territorio di Messina;

Giovanni Cordova, antropologo e studioso delle dinamiche culturali e sociali del Mediterraneo.

A moderare il confronto sarà Nino Mallamaci.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per discutere idee, prospettive e proposte che guardano allo Stretto come spazio di relazioni, cultura e opportunità condivise, superando divisioni e perifericità.