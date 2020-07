Il Crotone vince ancora e vede la Serie A

Dopo aver battuto il Benevento, il Crotone supera anche il Pordenone e si affaccia sul balcone che porta alla Serie A.



Una nuova dimostrazione di forza per la squadra pitagorica, sempre più convinta di tornare sul palcoscenico principale. Artefice della vittoria (1-0) è ancora una volta Simy che sul finire del primo tempo sfrutta al meglio un assist di Molina e trafigge Bindi. Con questo successo, i rossoblù si portano a quota 61, 5 lunghezze in più dello Spezia (corsaro a Livorno) e 6 in più dello stesso Pordenone. Inarrivabile il Benevento (77), il Crotone vuole consolidare il secondo posto e staccare il tagliando per la massima Serie.