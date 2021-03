Il Covid torna nell’aria di Serra San Bruno: due persone positive

“Registriamo due nuovi casi di positività al Covid. Si tratta di due persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e già da alcuni giorni in isolamento domiciliare. Sono entrambe sintomatiche ma in buone condizioni”.

Il sindaco Alfredo Barillari comunica il ritorno del Covid fra le vie della cittadina della Certosa e invita a tenere alta l’attenzione.

“Da questa settimana – sostiene Barillari – inizierà la campagna di vaccinazione sul territorio provinciale, mentre le scuole proseguiranno con la didattica a distanza (l’installazione della fibra ottica in tutti i plessi del primo ciclo di istruzione è stata effettuata anche per questa circostanza).

Siamo in una fase cruciale della lotta al virus in cui sarà determinante l’impegno civico e la responsabilità di ciascuno di noi. Evitiamo spostamenti non necessari – conclude – e rispettiamo le regole”.