Il Covid, la scuola e le emergenze calabresi: Nino Spirlì ospite di “On the news”

L’evoluzione dei contagi da Covid-19, la gestione dell’emergenza sanitaria, il Piano delle vaccinazioni e le modalità di svolgimento delle attività didattiche in Calabria saranno al centro della puntata di “On the news” che sarà visibile sabato, a partire dalle 16, sulla pagina Facebook della trasmissione e su quella de “Il Meridio”. Nel salotto virtuale di Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano) ci sarà il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì al quale saranno poste anche domande su diverse situazioni critiche presenti nel territorio regionale, sul lavoro svolto e sulle prossime elezioni regionali. Presente anche il dottor Vincenzo Damiani che contribuirà all’arricchimento della discussione concernente il diffondersi del Coronavirus e le misure per arginarlo.