Il Covid continua la sua corsa in Calabria: positivo il 21% dei tamponi, quasi 3mila nuovi contagiati in un giorno

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.787.850 (+13.393). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 323.743 (+2.869) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 7.240 (85 in reparto, 10 in terapia intensiva, 7.145 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 37.431 (37.163 guariti, 268 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 39946 (111 in reparto, 4 in terapia intensiva, 39831 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40246 (39223 guariti, 1023 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 4.420 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.403 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28.765 (28.555 guariti, 210 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 13.060 (111 in reparto, 3 in terapia intensiva, 12946 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 114400 (113.672 guariti, 728 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 17.854 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 17835 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18.143 (17.980 guariti, 163 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica 716 nuovi soggetti positivi di cui 4 fuori regione. Inoltre, specifica che “oggi si registrano 718 nuovi casi. Il numero complessivo dei casi è incrementato di 716 unità e non di 718 in quanto 1 paziente è stato trasferito dal P.S. AOCS all’AOMD di Catanzaro ed 1 caso è stato eliminato perché risultato doppio”.

L’Asp di Catanzaro comunica 718 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.