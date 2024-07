Il cortometraggio “Fuliggine” del serrese Domenico Pisani tra gli sguardi di Calabria al “Magna Graecia Film Festival”

Il cinema come strumento per far riflettere sull’antico mestiere a rischio estinzione, come quello dei carbonai calabresi, e mostrare l’anima più profonda del territorio tra tradizione e modernità. Sarà presentato al “Magna Graecia Film Festival” lunedì 29 luglio, alle ore 20.30, al Supercinema di Catanzaro, “Fuliggine”, il cortometraggio del regista Domenico Pisani, prodotto da Reboto Production con il sostegno della Calabria Film Commission. Il lavoro, selezionato nell’ambito della sezione “Sguardi di Calabria”, è stato interamente girato a Serra San Bruno, un ritorno alle radici per il regista e per la sua piccola casa di produzione indipendente che, nel corso dell’estate, accompagneranno la visione del film in tutta la Calabria.



Interpretato da Domenico Maiolo, Carmelo Giordano e Anna Maria De Luca, “Fuliggine” racconta un rapporto conflittuale tra padre e figlio e la mancanza come sentimento e condizione universale. Sullo sfondo, le condizioni di chi, nelle Serre calabresi, porta avanti ancora oggi un lavoro duro, nella precarietà esistenziale messa a dura prova dall’avvento delle nuove professioni.

“Sono molto entusiasta di partecipare al ‘Magna Graecia Film Festival’, credo sia il più importante in Calabria, sicuramente il più ricco di ospiti, ed è un privilegio per me presentare ‘Fuliggine’ in un contesto di spessore come questo. Ringrazio l’ideatore del MGFF, Gianvito Casadonte, e il curatore della sezione doc e sguardi di Calabria, Antonio Capellupo, per l’opportunità offertami”, commenta Domenico Pisani. “È stato un percorso travagliato – ha aggiunto – non c’erano soldi ma tanto amore. Abbiamo girato tutte le scene a Serra San Bruno, ringrazio per questo il Comune e l’Istituto di Istruzione Superiore L.Einaudi che ci hanno seguito nella produzione e spero che questa partecipazione al MGFF possa aprire le porte per altri festival importanti”.

Il regista, anche in qualità di produttore per Reboto Production, sarà anche il 4 agosto a Crotone al Calabria Movie per una sessione di pitching insieme a Rai Cinema, Daitona e altre importanti produzioni nazionali. Il 7 agosto “Fuliggine” sarà proiettato e premiato come miglior corto d’autore all’ “Azzurra Film Festival” di Oppido Mamertina. Il 13 agosto il corto sarà proiettato all’anfiteatro comunale di Serra San Bruno, mentre a fine settembre sarà anche in concorso al “Caorle film fest”.