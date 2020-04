Il Coronavirus non ferma l’Aval: il 27 aprile la Giornata di solidarietà “Con e per Simona”

Si svolgerà il 27 aprile la III edizione della Giornata di solidarietà “Con e per Simona” organizzata dall’Associazione Volontari Ammalati Lourdes. L’evento – con cui si ricorda la giovane volontaria Simona Tripodi, scomparsa a causa di un male incurabile, ma che ha lasciato un vivo ricordo in tutti coloro che l’hanno conosciuta, grazie alla sua solarità ed alla sua generosità – prevede alle ore 18 la recita del Santo Rosario in diretta dalla sede dell’Aval.