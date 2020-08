Il Coronavirus e il futuro delle aree interne: ospiti d’eccezione nella terza giornata del Serreinfestival

Si concentra su tematiche di stretta attualità il Serreinfestival con importanti ospiti capaci di interpretare complessi processi socio-economici e di guidare le dinamiche regionali. La terza giornata (10 agosto) prevede in mattinata (ore 10) il tour ciclistico organizzato da Renato Daniele e dall’associazione “Vibo Biker” con raduno nella piazzale della Certosa ed un percorso che si snoda lungo il sentiero Frassati – Mongianella. Alle 18 ci sarà il dibattito “Dopo il Coronavirus: le aree interne tra speranze e progetti”, moderato dai conduttori della trasmissione “On the news” Antonio Zaffino e Biagio La Rizza, al quale prenderanno parte l’antropologo Vito Teti, il vicepresidente della Giunta regionale Nino Spirlì, il direttore del Parco delle Serre Francesco Pititto, il presidente del Gal “Terre vibonesi” Vitaliano Papillo, i consiglieri regionali Francesco Pitaro e Luigi Tassone. L’evento sarà trasmesso sulla pagina Facebook di “On the news” (regia di Marco Primerano), su Telespazio Tv (canale 11 Dtt) e su Calabria Tv (canale 15 Dtt)”.