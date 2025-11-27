Il cordoglio profondo della SportSpecialist per la scomparsa di Giuseppe Cormaci: “Un gigante della pallavolo reggina”

“La SSD Sport Specialist e l’intero team – è scritto in una nota – si stringono in un abbraccio di dolore e profondo rammarico per la notizia della scomparsa del Dott. Giuseppe Cormaci, figura di inestimabile valore per il mondo della pallavolo e dello sport calabrese.

Il team di Sport Specialist desidera esprimere il più sentito cordoglio per la perdita di un uomo che ha dedicato la sua vita allo sport con ineguagliabile impegno e professionalità”. “Giuseppe Cormaci è una persona che, anche personalmente, ha dato tanto – ha dichiarato il Mister della prima squadra, nonché founder del progetto Domotek Volley, Antonio Polimeni. È stata la prima persona che ha creduto in me e ha fatto parte del mio percorso di crescita, non solo professionale ma anche umano. Abbiamo avuto un rapporto che va al di là della pallavolo, un rapporto fraterno, di padre in figlio, che è durato fino all’ultimo. Ci seguiva spesso durante le partite e non mancava mai un suo messaggio nei momenti di gioia e, soprattutto, in quelli di dolore.”

Il suo percorso dirigenziale è stato un esempio di dedizione e competenza, arricchito da ruoli di prestigio che hanno portato la città di Reggio Calabria sulla scena sportiva internazionale. Tra i suoi incarichi più significativi si ricordano quelli di Presidente Provinciale FIPAV, Responsabile del Comitato Organizzatore Locale (COL) del World Grand Prix (2004–2006) e Vice Presidente del COL dei Mondiali di Pallavolo Maschile nel 2010.

La sua passione e il suo contributo sono stati formalmente riconosciuti con il Premio CONI Dirigente Sportivo 2010. “La SSD Sport Specialist e tutti coloro che hanno avuto l’onore di collaborare con lui – termina la nota – si uniscono al dolore della famiglia, alla quale porgono le più sentite condoglianze. Che il suo esempio, la sua eredità e il suo fondamentale contributo, in particolare verso la pallavolo reggina, restino vivi e d’ispirazione nel ricordo di tutti”.