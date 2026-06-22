Il cordoglio dell’Amministrazione Cannizzaro per la scomparsa di Carmelo Caridi: “Lascia un ricordo di serietà e dedizione”

Il Sindaco, Francesco Cannizzaro, e tutta l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria esprimono: “Sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie Caridi – Porcino per la scomparsa di Carmelo Caridi, già stimato amministratore della città e uomo di grandi valori.

Nel corso della sua esperienza al servizio della comunità reggina, Carmelo Caridi – riferisce una nota diffusa da Palazzo San Giorgio – ha saputo distinguersi per senso delle istituzioni e attaccamento alla propria terra, operando con senso del dovere, senza cercare protagonismi, lasciando un ricordo di serietà, equilibrio e dedizione che resterà vivo nella memoria collettiva.

In questo momento di dolore, l’Amministrazione comunale si stringe con affetto ai familiari”.