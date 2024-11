Il coordinamento provinciale di Forza Italia incontra l’Amministrazione comunale di Mileto

Una delegazione del coordinamento provinciale di Forza Italia si è recata, questa mattina, nel municipio di Mileto per far visita al sindaco ed alla sua amministrazione e per riaffermare la vicinanza del partito anche alla luce della decisione del ministro dell’Interno di non procedere con lo scioglimento degli organi elettivi dell’ente.

“Non possiamo che accogliere con grande sollievo e con soddisfazione la decisione del ministro – dichiarano dal coordinamento – che conferma come l’amministrazione del sindaco Giordano abbia sempre operato con onestà ed in buona fede. Il nostro pensiero va in primis a tutti i cittadini di Mileto e delle sue frazioni che non meritavano davvero di dover rivivere un’onta già provata in passato; e poi va, soprattutto, al sindaco ed alla sua amministrazione, che hanno avviato un cambiamento positivo, sebbene all’interno di un contesto non facile, come spesso accade nel nostro territorio. E siamo certi che l’amministrazione proseguirà nel lavoro che le è stato affidato dai cittadini per far crescere Mileto e sviluppare le sue grandi potenzialità”.

Ad accompagnare il coordinatore provinciale, Michele Comito, erano presenti i consiglieri provinciali del partito Vincenzo Pagnotta, Serena Lo Schiavo e Carmine Franzè.