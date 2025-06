Il Consorzio Pecorino del Monte Poro Dop si presenta alla comunità: celebrata un’eccellenza che crea opportunità di sviluppo

Il Consorzio Pecorino del Monte Poro Dop ha celebrato il suo lancio ufficiale con un evento di presentazione presso la prestigiosa sala Murmura della Camera di Commercio di Vibo Valentia.

L’incontro ha riunito istituzioni, esperti e appassionati per celebrare un prodotto d’eccellenza e discutere strategie per lo sviluppo economico e sostenibile del territorio attraverso le attività del Consorzio Pecorino del Monte Poro Dop per la tutela e la promozione di questa eccellenza agroalimentare calabrese.

L’evento ha preso il via con un convegno intitolato “Dal pascolo alla tavola: Il Consorzio Pecorino Monte Poro Dop motore di sviluppo economico e sostenibile del territorio”. Questa sessione ha offerto un’opportunità preziosa per approfondire temi cruciali legati alla tutela, valorizzazione e innovazione della filiera.

In dialogo con il noto giornalista esperto in gastronomia, Luciano Pignataro, moderatore degli interventi, Vitaliano Papillo, presidente del Gal “Terre Vibonesi”, massimo sostenitore e guida delle attività del Consorzio; il professor Vincenzo Peretti dell’Università Federico II di Napoli, che ha esplorato il tema della biodiversità nella filiera produttiva sostenibile; il luogotenente SimoneCristofalo del Nucleo Tutela agroalimentare di Reggio Calabria, che ha posto l’accento sull’importanza della tracciabilità normativa per garantire autenticità e trasparenza nella produzione. Infine, il dottor Domenico Cocciolo dell’Asp di Vibo che ha illustrato il ruolo centrale del controllo di filiera e del benessere animale nel garantire uno standard qualitativo elevato.

Tra i presenti in prima fila Vincenzo Vinci, presidente del Consorzio Pecorino Monte Poro Dop; Rosalinda Romano, in rappresentanza della Camera di Commercio di Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia; Filippo Pietropaolo, vicepresidente della Regione Calabria; Gianluca Gallo, assessore regionale all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione della Regione Calabria, Rosario Varì, assessore regionale allo Sviluppo economico della Regione Calabria, e Loredana Pileggi, vicesindaco di Vibo Valentia.

Il GAL Terre Vibonesi al cuore del progetto

Un contributo determinante, lungo il percorso che ha portato alla nascita del Consorzio, è stato fornito dal Gal “Terre Vibonesi”, guidato da Vitaliano Papillo. Grazie a una visione strategica e a un impegno continuativo in termini di risorse tecniche, istituzionali e finanziarie, il Gal ha promosso la costruzione di una filiera d’eccellenza capace di trasformare un prodotto tipico in una leva di sviluppo sostenibile. Papillo ha ricordato come “il riconoscimento DOP rappresenti la certificazione di una vocazione del territorio verso il cibo buono e di qualità”, evidenziando il valore culturale, nutrizionale e territoriale del Pecorino Monte Poro. “Una soddisfazione tangibile, ha detto, che oggi viene consegnata con fiducia alle mani del Consorzio”.

Lo show cooking

A suggellare la serata un esclusivo show cooking allestito nel chiostro e nell’atrio esterno del Valentianum, che ha offerto ai partecipanti una degustazione guidata attraverso le stagionature del Pecorino Monte Poro Dop. Tra gli altri anche lo chef premio mondiale di pizza, Francesco Fortuna.Insieme ai ragazzi di Fatti di Farina Pizza Academy, ha ideato per l’occasione il “PanPoro” e le “Brebis Méditerranée”. Le ricche e variegate degustazioni degli altri chef, dagli antipasti ai primi fino ai dolci e stuzzicherie varie, sono stati interpreti della cucina contemporanea realizzando piatti creativi che hanno dato valore alla versatilità del tipico formaggio vibonese.

Interviste

Vincenzo Vinci, Presidente del Consorzio Pecorino del Monte Poro Dop, ha dichiarato a margine del convegno: “Il pecorino del Monte Poro è un prodotto eccezionale per le sue peculiarità e le sue caratteristiche organolettiche. Per questo, permette di creare e sviluppare una filiera e, a sua volta, di incentivare lo sviluppo del territorio. Il pecorino è un prodotto di nicchia e il Consorzio si attiva per posizionarlo sul mercato come prodotto di eccellenza. Noi, come Consorzio, abbiamo il compito di valorizzare questo prodotto e farlo conoscere ai consumatori e ai mercati nazionali e internazionali. Obiettivi che raggiungeremo, perché ho la fortuna di avere un Consiglio di amministrazione che mi dà una grande mano. Siamo uniti e compatti e con l’aiuto di tutta la squadra riusciremo a portare avanti i nostri obiettivi e portare a termine i progetti”.

Gianluca Gallo, assessore regionale all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione della Regione Calabria, intervenuto all’evento, ha affermato, in riferimento al pecorino quale prodotto che identifica il territorio: “È un marcatore identitario di un’area come quella vibonese, che ha tanti prodotti di qualità. È stato opportuno che il Consorzio abbia voluto questa manifestazione, per ricordare ai vibonesi che questo è un prodotto di qualità per le caratteristiche uniche, ricordate dagli illustri relatori, che hanno riconosciuto le qualità di una produzione nel settore dei trasformati del latte che noi spesso tendiamo a sottovalutare. Per questo motivo va visto come prodotto capace di attivare turismo esperienziale, turismo ambientale. È un prodotto di qualità che può essere combinato con altri prodotti locali. Il valore è quindi moltiplicato, e per questo motivo dobbiamo sostenere gli allevatori, il pezzo iniziale della filiera, perché senza di loro non avremmo il prodotto, e quindi nulla di cui parlare”.