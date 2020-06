Il Consiglio regionale ha approvato il nuovo “Piano Casa”

La variazione alla legge regionale che riguarda il “Piano Casa” voluta dai consiglieri regionali Pierluigi Caputo e Antonio De Caprio, approvata nel corso dell’ultima riunione del Consiglio, “dota la Calabria – a giudizio dei proponenti – di uno strumento normativo capace di venire incontro non solo alle esigenze di settore a livello regionale, ma anche alle necessità di tipo economico scaturite a causa dell’emergenza sanitaria.

"Questa nuova legge, in un momento critico per il Paese – ha dichiarato il consigliere Pierluigi Caputo – mira a creare condizioni in grado di accelerare in modo strutturale la trasformazione territoriale regionale". Sono cinque gli articoli sui quali i due consiglieri di maggioranza hanno lavorato e che modernizzano il "Piano Casa" datato agosto 2010. Nello specifico, il nuovo provvedimento normativo permette un incremento della superficie delle unità immobiliari dal 15 al 20% entro lo stesso limite massimo di 70 metri quadrati (200 metri quadrati per le destinazioni non residenziali) previsto al solo fine di favorire il miglioramento delle unità di piccola dimensione e prevede, altresì, la possibilità di incremento volumetrico anche per edifici unifamiliari maggiori di 1000 metri cubi a condizione che migliorino la classe energetica o l'efficienza sismica. Proprio quest'ultimo aspetto, è stato inserito nella norma per conciliare la legge regionale con le disposizioni governative in materia di eco-bonus e sisma-bonus. Nel nuovo disposto legislativo, sono state equiparate le misure per il recupero dei sottotetti del "Piano Casa" con quelle della Legge Urbanistica della Calabria numero 19 del 2002. "La norma – spiegano Caputo e De Caprio – risolve definitivamente i dubbi interpretativi agli uffici comunali preposti al rilascio del permesso a costruire che in passato si ritrovavano a dover considerare le misure più stringenti contenute nel vecchio 'Piano Casa' che operava in deroga alla legge urbanistica regionale ordinaria". "L'eccezionalità dell'attuale crisi economica e sociale, accentuata dal gravissimo fenomeno della pandemia, impone l'adozione delle costruzioni, ma anche e soprattutto il disagio abitativo che interessa sempre più soggetti e famiglie che non hanno capacita di risparmio, alle quali viene anche precluso l'accesso a mutui per l'acquisto della prima abitazione»