Il Consiglio Federale ha deciso: Reggina esclusa dalla Serie B

I membri del Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio si sono pronunciati in merito alle posizioni critiche, relative alle richieste di iscrizione di Lecco, Reggina e Siena. Il verdetto è chiaro: il club lombardo potrà disputare il prossimo campionato di Serie B, la Reggina, invece è stata esclusa dal torneo cadetto. Analogo destino sfavorevole per i toscani che non potranno partecipare alla Serie C.

Entro i prossimi due giorni sarà possibile fare ricorso al Collegio di Garanzia del CONI, ultimo grado della giustizia sportiva la cui decisione sarà assunta prima alla fine del mese. I calabresi sono stati estromessi sulla base del parere motivato espresso dai componenti della Co.Vi.So.C. a proposito del mancato adempimento del pagamento dei debiti con l’Erario, il cui termine perentorio era fissato al 20 giugno.