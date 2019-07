Il Consiglio di Stato conferma rigetta il ricorso contro il Gal “Terre Vibonesi”, Papillo: “Convalidata la nostra trasparenza”

“Con la sentenza del Consiglio di Stato pubblicata ieri, che rigetta il ricorso contro la decisione con cui il Tar aveva dato ragione al nostro Gal, si chiude definitivamente l’ultima pagina di un libro che non è mai stato scritto. Un libro che voleva gettare fango su un modus operandi limpido e trasparente e su una politica dinamica e produttiva, che si è spesa per dare al nostro territorio una prospettiva di sviluppo valida ed efficace”.

Ad affermarlo è il presidente Gal “Terre Vibonesi” Vitaliano Papillo che sostiene che “sin dall’inizio di questa assurda vicenda eravamo perfettamente consapevoli che l’esito ci sarebbe stato favorevole, perché siamo stati sempre consci della bontà del nostro agire, del valore della nostra squadra e della positività del nostro progetto di crescita”. “Un progetto – aggiunge – che sta dimostrando il suo valore all’atto pratico, con l’ampia partecipazione, mai registrata in passato, ai bandi ed alle iniziative che stiamo mettendo in atto da quando siamo operativi. A contatto con la gente, con gli imprenditori o potenziali tali, con le associazioni di categoria, gli Enti e tutti gli attori coinvolti nel tessuto economico e produttivo, incontrandoli sul territorio e recependone le istanze, i bisogni, i consigli, i dubbi, nel tentativo di realizzare una pianificazione che calzasse a questa terra alla stregua di una seconda pelle. Per questo motivo siamo stati attaccati ed insultati di azioni truffaldine, torbide ed illegali. Due gradi di giudizio – sottolinea Papillo – hanno dimostrato inconfutabilmente che non era così e che quello di chi ci accusava era solo il maldestro tentativo di screditare chi lavora ogni giorno per il rilancio del territorio, mettendoci la faccia ed operando alla luce del sole, con impegno, passione ed un solo obiettivo: spendersi per le ‘Terre Vibonesi’, la loro gente, il benessere collettivo ed il bene comune. Un grazie all’avvocato Domenico Colaci, che con competenza e professionalità ci ha difeso in maniera impeccabile”. “Avevamo visto giusto – conclude – e lo avevano fatto anche i colleghi sindaci, gli Enti, le associazioni e le aziende che avevano creduto nella nostra idea. Anche a loro un vivo ringraziamento. E, se un libro mai scritto si chiude definitivamente, abbiamo da tempo iniziato a scriverne un altro. Ha per titolo ‘Terre Vibonesi’ e, ne siamo certi, le sue pagine saranno tante e parleranno di successi e sviluppo. E di una terra che ci crede e si vuole mettere in gioco”.