Il Consiglio di Stato conferma Gennaro Crispo come sindaco di Simbario

Gennaro Crispo resta in sella. Il Consiglio di Stato ha infatti confermato nella sostanza l’esito elettorale che aveva incoronato l’attuale sindaco. Non va dunque a buon fine il ricorso proposto dal capogruppo di minoranza Raffaele Versace e da altri esponenti della lista “Un’altra idea per Simbario”, assistiti dall’avvocato Oreste Morcavallo, avverso la sentenza del TAR che aveva stoppato le contestazioni mosse in primo grado.

In particolare, la Seconda Sezione del Consiglio di Stato, presieduta dal giudice Fabio Taormina con il consigliere Stefano Filippini nelle vesti di relatore, ha confermato la legittimità della vittoria di Crispo, difeso in giudizio dall’avvocato Giuseppe Pitaro, riconoscendo che cinque voti, espressi con l’assistenza di terzi, dovevano effettivamente essere annullati, ma nello stesso tempo accogliendo il ricorso incidentale presentato dallo stesso primo cittadino e da tutti i consiglieri comunali eletti, difesi dall’avvocato Gaetano Liperoti.

I giudici di palazzo Spada hanno ritenuto valide le contestazioni mosse nei confronti della lista capitanata daVersace, annullando dieci voti risultati non conformi perché ritenuti riconoscibili. Una situazione che, secondo il Consiglio di Stato, compromette in qualche modo la segretezza e la libertà del voto, incidendo sullo spirito democratico.

Inoltre, alla lista “Cambiamo Simbario” sono stati assegnati anche due voti in più, facendo pendere definitivamente la bilancia a favore dell’attuale Amministrazione.

“Grande soddisfazione” è stata espressa dagli avvocati Pitaro e Liperoti, che hanno sottolineato “l’importanza del principio affermato dai giudici: anche le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono avere piena validità nel descrivere in modo chiaro e inequivocabile i fatti materiali”.

Prosegue, pertanto, il cammino della maggioranza che regge le sorti del piccolo comune montano da quasi due anni: la seconda parte della consiliatura sarà dedicata all’ulteriore concretizzazione di quanto previsto nel programma amministrativo. Probabile che continuino anche le schermaglie dialettiche osservate fin qui con accuse reciproche e piccate repliche.