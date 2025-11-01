Il Comune di Simbario ottiene un contributo di 150mila euro per nuovi interventi sulla rete fognaria

L’Amministrazione comunale di Simbario ha ottenuto un importante contributo di 150mila euro destinato alla realizzazione di nuovi tratti fognari che serviranno le contrade Curcio e Cortolano.

L’intervento rientra tra le azioni prioritarie volte al miglioramento delle infrastrutture e dei servizi essenziali del territorio. Grazie a questo finanziamento sarà possibile estendere la rete fognaria comunale a zone finora non completamente servite, garantendo così migliori condizioni igienico-sanitarie e una gestione più efficiente delle acque reflue.

“Si tratta di un risultato importante per la nostra comunità – il sindaco Gennaro Crispo – che conferma l’impegno costante dell’Amministrazione nel reperire risorse per interventi concreti e utili ai cittadini. L’estensione della rete fognaria rappresenta un passo in avanti significativo per la qualità della vita nelle contrade Curcio e Cortolano e per la tutela dell’ambiente”.

Nei prossimi mesi verranno completate le fasi tecniche e amministrative necessarie per l’avvio dei lavori, che partiranno non appena concluse le procedure di affidamento.