Il Comune di Serra aderisce alla rottamazione quinquies, Federico: “Necessario andare incontro alle esigenze dei cittadini”

Disco verde del Consiglio comunale all’adesione alla rottamazione quinquies. Il provvedimento consentirà la definizione agevolata delle cartelle esattoriali, il taglio di sanzioni e interessi, oltre ad una dilazione fino a 54 rate. A spiegarne i dettagli è il vicesindaco Rosanna Federico che specifica che “i debiti ammessi sono quelli relativi ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023”. In sostanza, l’operazione consentirà di pagare “solo il capitale, le spese di notifica e le procedure esecutive con azzeramento di sanzioni, interessi di mora ed aggi”. Da un punto di vista tecnico, sarà possibile procedere al pagamento integrale entro il 31 gennaio 2027 o optare per una rateizzazione fino a un massimo di 54 rate bimestrali (circa 9 anni) con prima scadenza il 31 gennaio 2027 e interessi del 3% annuo”. “È necessario – commenta Federico – andare incontro alle esigenze dei cittadini rendendo meno gravoso il pagamento di quanto dovuto. Con l’adesione alla rottamazione quinquies cerchiamo di agevolare chi intende mettersi in regola”.