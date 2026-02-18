Il Comune di San Giovanni in Fiore offre sepoltura per uno dei corpi ritrovati in mare

La sindaca facente funzioni di San Giovanni in Fiore, Claudia Loria, e l’assessore comunale al Bilancio, Marco Ambrogio, esprimono “profondo cordoglio per la tragedia che si sta consumando nel mare e nelle coste calabresi, dove nelle ultime ore le mareggiate hanno restituito alla riva diversi corpi senza vita, probabilmente vittime di naufragi silenziosi”. “Davanti a tanta sofferenza umana – proseguono i due amministratori – non possiamo restare indifferenti. Pertanto, con rispetto e dignità il Comune di San Giovanni in Fiore si mette a disposizione delle autorità competenti per garantire una degna sepoltura a una delle persone ritrovate, nel caso in cui non emergano familiari o altri responsabili che se ne facciano carico”.

“Le istituzioni e la comunità civile – continuano Loria e Ambrogio – non possono voltare lo sguardo di fronte a tragedie che riguardano vite umane, speranze e sogni infranti. In queste ore, mentre le Procure e le altre autorità proseguono le indagini per identificare i corpi e far luce sulle cause dei decessi, il nostro Comune è pronto ad assumere ogni responsabilità civile e umana necessaria ad assicurare una sepoltura rispettosa e degna della persona, indipendentemente dalla sua identità, nazionalità o storia. Il Comune di San Giovanni in Fiore offre il proprio cimitero e il proprio impegno, anche in virtù – concludono i due amministratori – della storia di umanità e solidarietà della comunità sangiovannese”.