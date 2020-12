Il Comune di Laganadi ha stabilizzato i lavoratori ex Lsu-Lpu. Il sindaco Spadaro: “E’ un gran giorno”

Una notizia positiva in un anno travagliato e particolare per tutti: oggi, 31 dicembre, il Comune di Laganadi, in provincia di Reggio Calabria, ha concluso la procedura di stabilizzazione, e con la firma dei contratti, è terminata la fase di precariato per i lavoratori ex Lsu-Lpu che diventeranno dipendenti a tempo indeterminato.



L’Amministrazione Comunale di Laganadi, inoltre, ha già previsto di impegnare risorse in Bilancio per compensare il restante contributo statale e regionale previsto e garantire la continuità dei contratti.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco, Michele Spadaro che ha sottolineato l’importanza del risultato ottenuto.

“E’ un gran giorno – ha affermato il Primo Cittadino – perché riusciamo, finalmente, a perseguire quello che è stato uno dei tanti obiettivi che la nostra Amministrazione si era prefissata sin dall’insediamento. Possiamo voltare pagina ed archiviare questa interminabile stagione di precariato lunga 20 anni, quella che personalmente definisco una forma di lavoro nero autorizzato, offrendo una risposta importante a del personale che lavora all’interno dell’Ente ormai da tantissimo tempo e che, in questi anni, ha contribuito al buon funzionamento del Comune, in termini di efficacia ed efficienza, ed ha sempre lavorato per il bene della comunità”

“Siamo veramente contenti – ha concluso -, e speriamo di poter offrire una nuova tranquillità a diverse famiglie che possono guardare al nuovo anno ed al futuro con maggiore ottimismo”.