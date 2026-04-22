Il Comune di Cassano All’Ionio riapre i campetti di Doria: siglata l’intesa con la Parrocchia San Domenico

L’Amministrazione Comunale di Cassano All’Ionio annuncia la prossima riapertura degli spazi di gioco di Doria. Dopo un periodo di chiusura forzata, l’area sportiva torna finalmente a disposizione dei giovani e dell’intera comunità doriana, in coda ad un lavoro di concertazione e dialogo portato avanti in questi mesi dall’Amministrazione, guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini, che ha individuato nella Parrocchia di San Domenico il partner ideale per la cura e la valorizzazione del centro.

“Siamo felici di restituire alla comunità un’area fondamentale per la socializzazione – ha commentato il sindaco Iacobini. Questo risultato è stato possibile grazie alla preziosa disponibilità del parroco di San Domenico, Padre Emmanuel Kayombo. A lui e ai suoi collaboratori va il nostro più sentito ringraziamento per essersi assunti l’impegno della gestione, a titolo volontario e gratuito”.

La riapertura ufficiale del campo da calcetto e di pallavolo avverrà nei prossimi giorni, non appena saranno ultimati i necessari interventi di pulizia e manutenzione ordinaria.

Il Primo Cittadino, a margine dell’incontro, ha voluto ribadire l’importanza dello sport come strumento di crescita e aggregazione, confermando l’impegno costante nel recupero degli spazi pubblici affinché possano tornare a essere il cuore pulsante della vita sociale di ogni frazione.