Il Comitato “San Bruno” rivendica il diritto alla salute: mercoledì iniziativa davanti la Prefettura

Il Comitato “San Bruno” rivendica il proprio impegno che va avanti “da anni” specificando di “vigilare, difendere e spendersi per denunciare le gravi criticità che riguardano il presidio ospedaliero di zona disagiata di Serra San Bruno”. Il sodalizio ricostruisce gli ultimi passaggi e spiega che “già nel maggio 2024 avevamo lanciato l’ennesimo allarme, sottolineando come lo scioglimento dell’Azienda sanitaria provinciale avrebbe inevitabilmente aggravato una situazione già profondamente deficitaria, non solo nell’altopiano delle Serre ma nell’intera provincia. Avevamo avvertito che il prezzo più alto lo avremmo pagato noi cittadini. Tuttavia, mai avremmo immaginato di arrivare a un livello così basso di operatività e tutela del diritto alla salute”.

Analizzando la situazione generale, il Comitato rileva che “se la situazione dello ‘Jazzolino’ e dell’ospedale di Tropea è critica, quella del San Bruno è ormai drammatica. Dopo anni di manifestazioni, ricorsi al TAR e prese di posizione pubbliche – aggiunge – accogliamo positivamente l’iniziativa del prefetto Anna Aurora Colosimo, che fa seguito all’infuocata Conferenza dei Sindaci dello scorso martedì. All’incontro in Prefettura è stato invitato anche il commissario ad acta e governatore della Calabria, Roberto Occhiuto”.

Il Comitato non può fare a meno di “constatare che, nonostante l’impegno costante dei gruppi civici in questi anni, non saremo presenti al tavolo in cui si discuterà dei gravi problemi sanitari che la popolazione della provincia vive quotidianamente, problemi che, nelle zone montane, si amplificano ulteriormente. Gli ultimi DCA, infatti, condannano l’area interna a posizionarsi stabilmente agli ultimi posti per erogazione di servizi sanitari”.

Per queste ragioni, il 3 dicembre alle ore 16 i componenti del Comitato saranno davanti al Palazzo del Governo a Vibo per rivendicare il diritto alla salute in tutta la provincia.

“Non vogliamo continuare a elemosinare – sostengono – ciò che la Costituzione garantisce a ogni cittadino. Anzi, chi vive nelle zone disagiate dovrebbe essere tutelato ancora di più, non abbandonato”.

Pertanto, rivolgono un invito al commissario Occhiuto a “partecipare personalmente al tavolo, senza deleghe, per rendersi conto della reale situazione che siamo costretti a vivere e anche per rispetto verso chi, in questo territorio, gli ha nuovamente accordato fiducia”. Chiedono, inoltre, che, “in Calabria, venga finalmente applicato il principio di equità e uguaglianza, ponendo fine a un sistema di favoritismi territoriali”.

“È inutile continuare ad usare l’alibi della carenza dei medici – concludono – per dissimulare la chiusura o smantellamento di un reparto o di un intero presidio quando nello stesso tempo in altre province vengono aperti nuovi reparti”.