Il Comitato “San Bruno” chiama in causa Governo, Regione e stampa nazionale: “Il D.M. 70 è ancora valido o i nostri diritti sono stati cancellati?”

Il Comitato “San Bruno” prosegue nel suo impegno per la difesa del diritto alla salute nel territorio montano delle Serre e nella tutela del presidio ospedaliero e comunica di aver inviato una Pec al Ministro della Salute, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Repubblica, al Presidente della Regione Calabria, al Sottosegretario all’Interno Wanda Ferro ed al presidente della Commissione Bilancio Giuseppe Mangialavori per chiedere “un intervento immediato e chiarimenti ufficiali sul rispetto del D.M. 70/2015 e sulla reale volontà delle istituzioni di garantire il ruolo dell’ospedale di Serra San Bruno come ospedale di zona particolarmente disagiata”.

Contestualmente, il Comitato ha chiesto attenzione alle principali testate giornalistiche nazionali ed a tutto il mondo dell’informazione, affinché “la vicenda non resti confinata nel silenzio e nell’isolamento di un’area interna”.

In particolare, il Comitato denuncia diverse situazioni: “il Laboratorio Analisi è di fatto declassato e non garantisce un servizio h24 a supporto del Pronto Soccorso; il Pronto Soccorso è privo di camera calda, posti OBI e di un organico medico adeguato, in aperta violazione degli standard previsti per i presidi di area disagiata; la Radiologia funziona ‘a singhiozzo’ e senza radiologo stabile, con ricorso forzato alla telemedicina e conseguenti ritardi e rischi per i pazienti; il servizio di Dialisi è stato assorbito in Medicina, con perdita di autonomia e di qualità; la Struttura Complessa di Riabilitazione, pur prevista da atti regionali e aziendali, non è mai stata attivata; negli spazi dell’ospedale è stata collocata una Casa di Comunità spoke, sottraendo aree e funzioni ai servizi ospedalieri, mentre la Casa di Comunità hub è stata collocata fuori dal comprensorio montano; l’intero territorio delle Serre dispone di una sola ambulanza medicalizzata, situazione inaccettabile in un’area montana con viabilità complessa e tempi di percorrenza elevati”.

Nel documento inviato al Governo e alla Regione, il Comitato pone una domanda chiara: “il D.M. 70/2015 è ancora in vigore e vincolante oppure le sue tutele sono state di fatto ignorate per il territorio delle Serre?”. Riflettendo su questa situazione, il sodalizio afferma che “se il D.M. 70 è valido, la situazione attuale rappresenta una violazione evidente degli standard minimi di sicurezza che un ospedale di zona particolarmente disagiata deve garantire. Se, al contrario, è stato superato nei fatti o nelle intenzioni, i cittadini hanno diritto di saperlo chiaramente”. Da qui parte l’elencazione di specifiche richieste: “verifica immediata del rispetto del D.M. 70/2015 presso il presidio ospedaliero di Serra San Bruno; convocazione di un tavolo istituzionale (Ministero – Regione – ASP – rappresentanti del territorio e del Comitato) dedicato alla situazione sanitaria delle Serre; ripristino e potenziamento effettivo dei servizi essenziali, cioè Laboratorio Analisi h24, Pronto Soccorso con camera calda e OBI, Radiologia con radiologo, Riabilitazione, Dialisi, rete dell’emergenza con adeguati mezzi di soccorso”. Viene inoltre invocata “una risposta scritta e ufficiale da parte delle istituzioni nazionali e regionali”.

“Non accettiamo che l’ospedale di Serra San Bruno sia mantenuto in vita solo sulla carta – dichiara il Comitato -. Siamo un territorio classificato come zona particolarmente disagiata, ma trattato nei fatti come area sacrificabile. La nostra salute – è la conclusione – non è negoziabile: chiediamo rispetto, trasparenza e decisioni chiare”.