Il “Club Ragazzi Filadelfia” a Scuola di Cucina

Il 27 gennaio ha avuto inizio presso la Scuola di Cucina “Il Piatto Giusto” di Valentina Amato con sede a Catanzaro. Si tratta di un progetto nato dal desiderio di favorire l’integrazione sociale delle persone con la sindrome di Down, ideato e realizzato dalle Lady Chef appartenenti all’Associazione provinciale Cuochi Catanzaresi che coinvolge i ragazzi del “Club Ragazzi Filadelfia”.

Il corso proposto è organizzato in 4 moduli e per ogni modulo sono previsti 2 appuntamenti di 5 ore ciascuno per un totale di 40 ore.

Il progetto prevede corsi di cucina (preparazione di pasta fresca e dolci) e di sala di vario livello per aiutare i ragazzi ad acquisire una serie di competenze che potrebbero portare anche a opportunità lavorative. Soprattutto, l’impegno sarà prezioso per accrescere l’autostima e divertirsi.

Domenica 1 marzo è previsto uno Show Cooking presso il Centro commerciale “Le Fontane”, dove i ragazzi cucineranno in prima persona affiancati da cuochi professionisti.

Il corso si concluderà il 21 marzo, in occasione della giornata mondiale della sindrome di Down, presso il ristorante “Il Gabbiano” di Copanello dove è prevista una cena solidale che verrà preparata e servita dai ragazzi.

Chef: Origlia Domenico – Aretino Antonio – Amato Valentina – Siniscalco Tina – Cosentino Rosina – Rotella Caterina – Lazzaro Caterina – Mungo Maria – Arena Antonella – Ferragina Anita