Il circuito del gioco digitale e dei casinò online oggi

Il gioco online è apprezzato dai giocatori di tutto il mondo, ma alcuni paesi hanno severe restrizioni e leggi in vigore attualmente. Come giocatore alle prime armi, la prima cosa da imparare e da valutare riguarda il meccanismo in cui funzionano i siti di gioco online, rivolti principalmente al settore del gambling digitale. È un aspetto fondamentale, quello di saper scegliere e di valutare un sito in base alla sua autorevolezza. In Italia attualmente il gioco è legale, e viene controllato e monitorato attraverso l’ente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ADM. In effetti le scelte possono essere davvero molteplici vista la presenza di centinaia di siti che offrono premi e bonus di iscrizione per chi decide di giocare con denaro vero. Tuttavia, i giocatori devono essere consapevoli delle leggi vigenti e assicurarsi di giocare su un sito che opera legalmente e offre protezione ai membri. È importante ricordare che bisogna giocare sempre in modo responsabile, dato che il gioco d’azzardo può causare dipendenza patologica, questo fa del gioco un argomento piuttosto controverso, almeno in Europa e in Italia, Paesi che godono di una certa idea di Welfare e di ammortizzatori sociali.

L’industria del gioco d’azzardo in Italia cresce ogni giorno e attualmente vale miliardi di euro. Con una massa critica di utenti attivi e una grande presenza online, il gioco d’azzardo è uno dei principali passatempi per il contesto del gioco digitale odierno. I giocatori si impegnano quotidianamente in giochi con denaro reale su siti di casinò affidabili e possono accedere ai loro giochi preferiti, tra cui slot, giochi di carte e persino giochi tradizionali come la scopa e il tressette. Quando si tratta del funzionamento dei casinò online, ogni paese ha leggi che stabiliscono se i siti possono operare e ottenere la licenza. Parallelamente rispetto al settore del gioco dei casinò online è cresciuto in Italia il mercato delle scommesse sportive, dove il calcio naturalmente risulta essere il segmento con numeri più importanti, in base anche agli eventi seguiti dagli appassionati di sport e del betting in particolare. Si ritiene che ogni anno vengano spese cifre sempre più importanti in scommesse sportive, senza contare il numero di gare e partite che vengono seguite da tutti gli appassionati di calcio sparsi per l’Italia.

Attualmente sia il mercato del gioco online rivolto ai casinò e alle attrattive come le slot machine, il blackjack, le roulette e il baccarat, sia quello delle scommesse sportive sta attraversando un momento positivo, con una espansione programmatica che ha dato risultati validi sul fronte operativo già nella prima parte dell’anno da poco concluso. I dati indicano che vi sia una grande attenzione per i giochi di ultima generazione, i cui utenti accedono ormai abitualmente grazie ai device di ultima generazione quali smartphone, tablet e PC convertibili.

Oltre il 70% degli utenti durante il 2020 ha eseguito l’accesso attraverso questo tipo di dispositivi, segno che per il settore del gioco oggi sia importante se non fondamentale puntare sull’innovazione tecnologica e sulla corretta giocabilità attraverso i dispositivi di ultima generazione. Un cambio di guardia che già era stato registrato durante gli anni scorsi, specialmente dopo il 2015, anni di svolta per il settore del gioco online e in particolare per il gambling digitale. Quando si naviga nel browser alla ricerca di un casinò in cui valga la pena giocare, è sempre un buon inizio controllare le recensioni degli altri giocatori. Scegliere un buon casinò è il primo passo in ogni buona strategia per vincere attraverso le slot, e qualsiasi giocatore esperto dirà la stessa identica cosa se chiedi loro come vincere alle slot del casinò. Oggi ad esempio gli smartphone hanno grande rilievo e impatto, anche per il mercato degli eSport, sport elettronici e per il settore del gaming. Stiamo assistendo a un cambio di rotta, visto che gli utenti prediligono il gioco direttamente da smartphone, per una questione di giocabilità, di grafica e di maneggevolezza. Il gioco online da smartphone è praticabile da ogni posto, senza alcun tipo di impedimento, escludendo il fatto di essere connessi su internet. Questo aspetto ha reso quindi più semplice disporre del proprio dispositivo mobile per lo svago e il divertimento.