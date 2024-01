Il Circolo Reggio Sette Punto Zero ha rinnovato i propri vertici

L’Assemblea di Reggio Sette Punto Zero, riunitasi nella giornata di ieri, ha proceduto a rinnovare i propri vertici votando ed eleggendo il nuovo Direttivo, nel convincimento di un impegno politico che prosegue al servizio della città e del suo comprensorio metropolitano sempre più forte e determinato.



“In una fase dagli aspetti drammatici come quella che Reggio sta vivendo in questo decennio buio che volge ormai al termine, la presenza di un gruppo di donne e uomini – è scritto in una nota – innamorati delle bellezze di questa terra, della sua storia millenaria e convinta delle immense possibilità di sviluppo turistico, si configura determinate nell’ottica di una leale e fattiva collaborazione con Forza Italia e i partiti del centrodestra, per fare rinascere la città”.

Il nuovo organismo sarà composto da Domenico Lombini in qualità di presidente, Daniele Siclari (vice), Roberto Musco (Tesoriere Segretario), Antonella Postorino, Ernesto Spadaro, Domenico Postorino e Paolo Iacopino.