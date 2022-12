Il Cipess sblocca 262 milioni di euro per la Trasversale delle Serre. Mangialavori: “Opera strategica per la provincia di Vibo”

“Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha sbloccato oggi un maxi pacchetto di opere pubbliche. Tra queste vi è anche una delle infrastrutture più attese in provincia di Vibo Valentia, ovvero il lotto Vazzano-Vallelonga della Trasversale delle Serre”. Ad annunciarlo è il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori, il quale rimarca la “grande importanza che l’opera riveste dal punto di vista infrastrutturale e quindi dello sviluppo dell’intero entroterra vibonese”, il cui progetto ammonta a 262.722.332 euro. L’accelerata impressa dal Cipess sul pacchetto di opere consentirà, per quanto attiene il Vibonese, di avviare i lavori in tempi rapidi e realizzare un progetto che rientra nel più ampio e complesso completamento della Trasversale delle Serre.