Il “Cilea” tra i grandi teatri d’Italia: a Reggio Calabria il Premio Internazionale Maria Callas

C’è un filo invisibile che lega le stagioni più luminose della storia culturale di una comunità ai riconoscimenti da essa ricevuti. È il filo della memoria e della capacità di tramandare il patrimonio artistico che ne definisce l’identità più profonda. A questo filo appartiene il prestigioso riconoscimento conferito al Teatro comunale “Francesco Cilea” di Reggio Calabria nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita di Maria Callas, la più celebre interprete del melodramma del Novecento.

Nei giorni scorsi, nella prestigiosa cornice del Teatro dell’Opera di Roma, il Comune di Reggio Calabria ha ricevuto il Premio Internazionale Maria Callas, uno dei più autorevoli riconoscimenti lirici nazionali. A rappresentare la città è stato il consigliere comunale Paolo Bilardi, delegato dal sindaco, Francesco Cannizzaro, a ritirare il premio assegnato al “Cilea”, inserito tra i ventiquattro teatri storici d’Italia selezionati per l’iniziativa commemorativa.

In occasione del centenario della nascita del grande soprano, il teatro cittadino è stato infatti insignito della medaglia celebrativa “Verona Callas 100”, attestazione che riconosce il contributo offerto da Reggio Calabria alla diffusione e alla valorizzazione della grande tradizione lirica italiana.

Un riconoscimento che, come ha sottolineato Bilardi nel corso dell’incontro con la stampa svoltosi stamattina nel foyer del Teatro “Cilea”, travalica il mero valore simbolico per assumere il significato di un tributo rivolto all’intera comunità reggina.

«È un riconoscimento che premia Reggio Calabria attraverso la cultura e che, pertanto, appartiene all’intera città», ha affermato il consigliere comunale. «Sulla cultura poggiano le fondamenta della nostra identità. È significativo che il luogo nel quale Reggio Calabria e il suo teatro siano saliti alla ribalta sia stato quello dell’Opera di Roma, così come è motivo di orgoglio che il “Cilea” abbia trovato la sua degna collocazione nel novero dei teatri più prestigiosi d’Italia».

Le celebrazioni dedicate alla Divina richiamano inevitabilmente una pagina di straordinario valore per la storia culturale cittadina. Era il 1951 quando Maria Callas calcò il palcoscenico del Teatro “Cilea”, interpretando il ruolo di protagonista nell'”Aida” di Giuseppe Verdi. Una rappresentazione destinata a entrare nella memoria collettiva, poiché coincise con la stagione della rinascita del teatro dopo i restauri resisi necessari a seguito delle conseguenze del terremoto.

Un precedente che Bilardi ha definito emblematico anche rispetto all’attuale fase amministrativa della città. «Si tratta di un passaggio esemplare per una nuova Amministrazione intimamente fiera che la rinascita culturale e sociale sia partita dai giovani», ha dichiarato.

Nel suo intervento, il consigliere ha inoltre richiamato uno dei versi più celebri del secondo atto dell'”Aida” — «S’intrecci il loto al lauro sul crin del vincitor!» — individuandovi un’efficace metafora del significato racchiuso nel riconoscimento ricevuto. Un’immagine che celebra il trionfo e la gloria, ma che richiama soprattutto il valore dell’impegno condiviso al servizio della comunità.

«Una vittoria che abbiamo il privilegio di perseguire insieme ai cittadini, animati da un profondo amore per la nostra terra e da un sincero spirito di servizio», ha aggiunto.

Particolarmente significativa, infine, la decisione del sindaco Francesco Cannizzaro di destinare il premio al Teatro “Cilea”, affinché possa essere custodito proprio nel luogo che ne ha motivato l’assegnazione. Un gesto dal forte valore simbolico, che restituisce il riconoscimento alla sua casa naturale e affida alle generazioni future la memoria di una pagina prestigiosa della storia culturale reggina.