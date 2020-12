Il centrodestra in Consiglio regionale esulta: “Grazie a Occhiuto risolto il problema del debito sanitario in Calabria”

“È un grandissimo risultato a beneficio di tutta la Calabria e dei calabresi”. Commenta così la maggioranza del Consiglio regionale della Calabria “il risultato raggiunto dal deputato azzurro Roberto Occhiuto, che è riuscito a fare inserire nella manovra di bilancio un emendamento col quale, di fatto, risolve il problema del debito sanitario in Calabria che fino ad oggi è stato un fardello pesantissimo che ha impedito ogni investimento e che ha reso impossibile la gestione ordinaria della sanità.

Nello specifico, grazie all’emendamento di Occhiuto sarà possibile per le Regioni in deficit, d’ora in avanti, accedere ad una anticipazione di liquidità con Cassa depositi e prestiti per pagare i debiti e dare il via, finalmente, a nuovi investimenti”. Ancora: “A Roberto va il plauso e il merito di questo importantissimo risultato, ottenuto per giunta da un esponente dell’opposizione. Le ripercussioni positive di questo provvedimento consentiranno finalmente alla struttura commissariale di poter agire per invertire la rotta in tema di sanità, consentendo una ripartenza che i calabresi attendono ormai da troppi anni. Complimenti ancora a Roberto Occhiuto, che ha saputo far valere le ragioni della nostra regione in Parlamento”.