Il Centro di Salute mentale torna a Mileto, Giordano: “Si uniscono le forze per guardare insieme al futuro”

“In seguito all’incontro di stamani in Prefettura per la questione Centro di Salute mentale, esprimo innanzitutto la mia gratitudine al prefetto di Vibo Valentia Roberta Lulli per aver saputo dirimere sul nascere una ‘controversia’ inutile che avrebbe prodotto solo danni”.

Il sindaco di Mileto, Salvatore Fortunato Giordano, mostra soddisfazione per la direzione presa dalla vicenda e ringrazia “per l’impegno profuso il Management aziendale e quindi la commissaria Maria Bernardi, il dottor Talesa, la dottoressa Tripodi e il dottor Greco, che stanno lavorando alacremente per ridare dignità ad un servizio molto importante”.

“Il Management aziendale – sostiene il primo cittadino – si sta comportando come un buon padre di famiglia, atteso che la decisione di ritrasferire a Mileto il Centro appare allo stato una soluzione giusta ed equilibrata. Il vertice Asp – aggiunge – avendo una visione completa e a 360 gradi della situazione, istituirà un servizio navetta per le necessità verso Mileto e una sede di Ambulatorio di Salute mentale a Moderata Durant. Al momento questa decisione appare la più giusta e logica e ci conforta il fatto che, per come manifestato dai vertici aziendali, qualsiasi altra soluzione, qualora necessaria, certamente non lascerà fuori il Poliambulatorio di Mileto come altre sedi istituzionali, nell’obiettivo assolutamente condiviso di economizzare le risorse offrendo agli utenti servizi efficienti”.

Giordano ingrazia inoltre “il Comune di Vibo Valentia nella persona della sindaca Maria Limardo e dell’assessora Santacaterina, che hanno tenuto nell’occasione un comportamento molto costruttivo, guardando a quelli che sono gli interessi in gioco rispetto ad una situazione altrimenti non meglio risolvibile”. Giordano conclude con una riflessione “in una Provincia come la nostra bisogna unire le forze in uno sforzo sinergico che guardi effettivamente ed esclusivamente ad un percorso di crescita comune.

E quanto avvenuto oggi si incanala in questa direzione e non può che tornare utile per il futuro della nostra comunità, in cui Vibo Valentia è la nostra capitale e non si dimentica degli altri territori”.