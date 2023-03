Il Catanzaro torna in Serie B: la Calabria si tinge di giallorosso

Dopo quasi vent’anni di purgatorio, il Catanzaro torna in Serie B. Lo fa grazie ad una stagione stratosferica in cui ha letteralmente disintegrato ogni avversario riportando i colori giallorossi nella categoria cadetta. La squadra di Vivarini supera infatti la Gelbison 2-0 staccando il tagliando verso il paradiso con 5 giornate d’anticipo. La rimonta del Crotone sulla Viterbese non basta agli Squali per rinviare la festa dei “cugini” che raggiungono la matematica certezza di aver centrato l’obiettivo. Il Catanzaro ha finora conquistato 86 punti in 33 partite (27 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta) segnando 88 reti e subendone solo 13. Impossibile attribuire i meriti a singoli giocatori vista la solidità in ogni reparto, ma protagonisti della stagione sono stati soprattutto il bomber Iemmello (22 reti) e il talentuoso belga Vandeputte. Tralasciando le rivalità territoriali, si può dire che la Calabria è in festa: il Catanzaro è tornato nel calcio che conta e ora promette nuovi sogni ai suoi tifosi.