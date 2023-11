Il Catanzaro rinasce, crollo Cosenza: i verdetti del derby

Il Catanzaro vince il derby 2-0 e rinasce nella gara più importante dell’anno. Le due calabresi di Serie B hanno dato vita a un derby combattuto, forse più di quanto dica il risultato, in cui il merito della squadra di Vivarini è stato soprattutto quello di riuscire a concretizzare, mentre i ragazzi di Caserta sono stati meno precisi. Non una novità nella sfida tutta calabrese che sta diventando una sorta di incubo per il Cosenza, negli ultimi otto precedenti è arrivato un solo successo nel 2016, per il resto tre sconfitte e quattro pareggi.

La rinascita del Catanzaro

Vivarini ha ritrovato la vittoria in una gara che rischiava di essere una discesa verso gli inferi: le tre sconfitte di fila con Como, Modena e Venezia avevano minato la forza di un gruppo che vola sulle ali dell’entusiasmo da mesi, forte di una promozione da record e di una partenza in cadetteria che davvero in pochi avrebbero pronosticato. Perdere tre gare di fila però è difficile da digerire, anche perché probabilmente per quanto visto in campo il verdetto è stato troppo pesante, e così la strada verso il derby è stata lastricata di dubbi. In campo è però arrivata la risposta di una squadra “vera”, non di una Cenerentola che vola solo quando tutto va bene.

Il quinto posto in classifica a meno sei dalle prime della classe resta un piccolo miracolo sportivo, seppur non casuale, e chissà che prima della sosta natalizia il Catanzaro non possa addirittura salire ancora. Il calendario, se si esclude la prossima trasferta di Palermo, sembra in discesa. Dopo i rosanero, ci sono Pisa, Ascoli, Brescia e Reggiana, tutte più vicine alla zona retrocessione che ai playoff, tutte ampiamente alla portata del Catanzaro. Sognare si può anche e iniziano a crederci anche i bookmaker: notare come la quota promozione sia crollata da 20 volte di inizio stagione a 5 volte la posta. Su Wincomparator si possono trovare le quote scommesse sportive sui calabresi e sulle altre squadre del campionato cadetto.

Il Cosenza deve voltare pagina

Diversa la situazione del Cosenza che dopo il derby resta agganciato alla zona play off, un grande risultato visto che l’anno scorso ha conquistato la salvezza solo nel play out con il Brescia, ma sembra c in difficoltà. La formazione di Caserta ha perso una gara in cui i big non sono riusciti a trascinare il gruppo e senza di loro diventa difficile pensare di rimanere vicini o dentro al treno che conta. Il nono posto con 19 punti, a meno tre dal Cittadella è un ottimo risultato ma preoccupa il trend della squadra che sembra aver perso qualche certezza.

Il successo interno 2-0 con la Reggiana sembrava poter dare la spinta giusta in vista del derby, così non è stato e quella con gli emiliani resta l’unica vittoria dopo due pareggi con Feralpi Salò e Spezia e la sconfitta con la Sampdoria, troppo poco per sperare di rimanere insi ai migliori. Il calendario regala subito la possibilità di ripartite, sabato arriva la Ternana penultima della classe, poi ci sarà lo scontro diretto con il super Cittadella reduce da tre vittorie di fila. Due partite diverse tra loro che sembrano essere già un bel bivio anche perché subito dopo c’è il Parma primo della classe a cui seguirà la difficile trasferta di Bari.