Il Carnevale di Filogaso promette allegria e divertimento

Il Carnevale di Filogaso, organizzato dall’associazione “Terra Amica” in collaborazione con l’associazione “I Sogni di Matilde”, la Proloco, la Fondazione “Antonio Emanuele Augurusa”, l’Amministrazione comunale e il servizio civile, promette di essere un evento colorato e vivace. La festa inizierà presso la scuola primaria di Filogaso alle 14, dove si raduneranno i carri allegorici, le mascherine e i gruppi mascherati. La sfilata prenderà il via alle 14:30 percorrendo il corso Garibaldi.

Durante il corteo, i partecipanti potranno ammirare l’incantevole esibizione di trampolieri alati e varie mascotte, che delizieranno i bambini presenti. Inoltre, non mancheranno le opportunità di gustare delizie culinarie tipiche del Carnevale, come le irresistibili frittelle, accompagnate da ottimo vino locale, gustosa salsicciata e, per i più piccoli, zucchero filato, ciambelle e pop corn.

Sotto il palco avrà luogo lo spettacolo di bolle di sapone e lo spettacolo di fuoco e scintille di “Mamma che festa” con l’animazione di giochi, musica e palloncini modellabili.

Uno dei momenti clou dell’evento sarà l’apertura dello spettacolo sul palco, caratterizzata dall’energica esibizione di ballerini brasiliani. L’atmosfera sarà ulteriormente riscaldata dalle vibrazioni musicali fornite da Mimmo Mix & DjPeppe, che si occuperanno dell’animazione.

Il programma include inoltre un’esibizione di danza aerea e ginnastica artistica a cura della maestra Angelica Pelaggi, seguita dalle performance di due gruppi di ballo guidati dalla maestra Nensy Valentina Tassone. Queste esibizioni promettono di essere un vero spettacolo per gli occhi, aggiungendo un tocco di grazia e bellezza all’energia festosa del Carnevale.

In conclusione, il Carnevale filogasese si preannuncia come una celebrazione ricca di divertimento, cultura e tradizione, perfetta per famiglie e amici che desiderano immergersi nella gioia e nel colore di questa festa popolare.