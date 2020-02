Il Capitano Ultimo è il nuovo assessore regionale all’Ambiente

Sergio De Caprio, alias Capitano Ultimo, l’ufficiale dei Carabinieri che ha arrestato Totò Riina, è il primo assessore della nuova Giunta regionale della Calabria guidata dalla presidente Jole Santelli.

La comunicazione è avvenuta oggi nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati, alla presenza dello stesso Sergio De Caprio. Ultimo è stato vicecomandante del Comando Carabinieri per la Tutela dell’ambiente oltre che capo dell’unità Criminor.

“Il tema dell’ambiente nella nostra regione è ricco di luci formidabili quanto di ombre oscure”, ha dichiarato Jole Santelli, “Nelle città siamo in piena crisi rifiuti, c’è un enorme problema di depurazione e delle bonifiche, pensiamo all’Eni a Crotone. Ma allo stesso tempo siamo l’unica regione con tre parchi nazionali, con un enorme patrimonio ambientale che deve essere tutelato e valorizzato. Dobbiamo quindi fare in modo che i problemi diventino opportunità”.

Ecco perché la scelta di Sergio De Caprio: “La nostra è una terra in cui il tema dell’ambiente è associato a situazioni difficili di sicurezza e l’assessore non poteva che essere una persona che ama l’ambiente e che col suo impegno di oltre 15 anni nel Nucleo Operativo Ecologico rappresenta una garanzia. Come Calabria siamo orgogliosi che il Colonnello De Caprio abbia accettato questo incarico e siamo certi che faremo un grandissimo lavoro per la nostra regione”. Sergio De Caprio è calabrese in quanto cittadino onorario della Città di Orsomarso.

“Ringrazio il presidente Santelli per avermi dato l’opportunità di servire il popolo calabrese. Lo farò con tutta la forza e l’amore che ho nel cuore, senza secondi fini se non il bene comune”, ha dichiarato il neo assessore all’Ambiente della Regione Calabria. “Sono emozionato – ha concluso de Caprio – perché si tratta di un incarico di grande responsabilità e lo affronteremo come squadra”. Il decreto di nomina entrerà in vigore non appena il Colonnello De Caprio sarà ufficialmente in aspettativa dal suo incarico. Stamattina Jole Santelli è stata in visita presso la sede della Regione ubicata nella Capitale ed è lì che ha reso noto che : “La delegazione di Roma deve essere un motore pulsante della nostra attività, perché buona parte del lavoro si svolgerà proprio qui. Per almeno tre giorni alla settimana lavorerò agli uffici romani perché e’ importante che la Calabria torni a dialogare con lo Stato e sia presente a tavoli strategici, cosi’ da assicurare un rapporto costante con tutti gli organismi istituzionali presenti nella capitale, in particolare con il Governo e il Parlamento”.