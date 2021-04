Il calabrese Don Armando Matteo nominato Sotto-Segretario Aggiunto della Congregazione per la Dottrina della Fede

Il Santo Padre ha nominato Sotto-Segretario Aggiunto della Congregazione per la Dottrina della Fede il Reverendo Armando Matteo, finora Professore straordinario di Teologia Fondamentale presso la Pontificia Università Urbaniana e Direttore della Rivista Urbaniana University Journal.

Curriculum vitae

Il Reverendo Armando Matteo è nato a Catanzaro il 21 settembre 1970.

È stato ordinato sacerdote il 20 dicembre 1997 per l’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace. Ha conseguito la laurea in Filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il Dottorato in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Dopo aver svolto diversi ministeri nella propria Arcidiocesi, dal 2005 al 2011 è stato Assistente Ecclesiastico Nazionale della Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI) e, nel 2012, Consulente Ecclesiastico Nazionale dell’Associazione Italiana Maestri Cattolici (AIMC). È Professore straordinario di Teologia Fondamentale presso la Pontificia Università Urbaniana, Direttore della rivista Urbaniana University Journal ed autore di numerose pubblicazioni in ambito teologico. Don Armando Matteo è docente di Teologia fondamentale alla Pontificia Università Urbaniana in Roma.

E’ autore di fortunati saggi divulgativi tra i quali ricordiamo Pastorale 4.0. Eclissi dell’adulto e trasmissione della fede alle nuove generazioni (Ancora, 2020), Il Postmoderno spiegato ai cattolici e ai loro parroci (Edizioni Messaggero Padova, 2018), La Chiesa che manca. I giovani, le donne e i laici nell’Evangelii gaudium (San Paolo, 2018) La prima generazione incredula – Il difficile rapporto tra i giovani e la fede (Rubettino, 2017).