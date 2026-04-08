Il Borgo dei vasai può tornare a vivere: il sostegno dell’associazione “Progerocarnese 2001 Aps”

“Accogliamo con grande favore l’iniziativa dell’onorevole Alfonso Grillo sul recupero delle antiche fornaci e delle botteghe dei vasai di Gerocarne. Si tratta di una proposta che intercetta pienamente il valore storico, culturale e identitario della nostra comunità. L’arte dei vasai rappresenta infatti una tradizione secolare che affonda le sue radici già a partire dal XVI secolo e che, per lunghi periodi, ha costituito una delle principali attività produttive del territorio, contribuendo in modo significativo alla vita economica e sociale di Gerocarne”.

Il presidente dell’associazione “Progerocarnese 2021 Aps” Vincenzo Sabatino saluta con soddisfazione l’intervento che valorizza un’antica attività e tradizione locale anche perché “non parliamo soltanto di una tecnica artigianale, ma di un patrimonio fatto di saperi, gesti, linguaggi e relazioni che hanno attraversato le generazioni, costruendo un’identità collettiva ancora oggi riconoscibile”

Per questo Sabatino ritiene “fondamentale che il recupero delle fornaci non si limiti a un intervento conservativo, ma diventi occasione per restituire piena dignità a questo patrimonio, trasformandolo in uno spazio capace di raccontare, trasmettere e rendere nuovamente fruibile l’arte dei nostri maestri vasai”.

“L’idea di valorizzare il Borgo dei vasai attraverso un percorso espositivo e narrativo, inserito in una visione più ampia di sviluppo culturale e turistico – sostiene – rappresenta un’opportunità concreta per tutelare e rilanciare un’eredità che rischia altrimenti di andare dispersa”.

Questo percorso, a suo avviso, può “contribuire a rafforzare il legame tra comunità e territorio, offrendo al tempo stesso ai visitatori un’esperienza autentica, capace di unire conoscenza, tradizione e partecipazione”.

In questo quadro, l’associazione “Progerocarnese 2001 Aps”, per il tramite del suo presidente Vincenzo Sabatino, esprime “la piena disponibilità a collaborare attivamente al percorso di valorizzazione, mettendo a disposizione il proprio impegno per la cura dei luoghi, l’accoglienza dei visitatori, la promozione del Borgo dei vasai e il supporto alle iniziative culturali che potranno essere attivate”.

L’associazione, da anni impegnata nella valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni, intende “contribuire in modo concreto affinché questo progetto possa svilupparsi in maniera organica, nel rispetto dell’identità locale e in sinergia con le istituzioni”.

“Siamo convinti – conclude Sabatino – che, attraverso un lavoro condiviso tra amministrazioni pubbliche e realtà associative, sia possibile costruire un percorso capace non solo di preservare la memoria, ma di generare nuove opportunità di crescita culturale, sociale ed economica per Gerocarne e per l’intero comprensorio”.