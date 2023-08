Il bomber Michele Zaffino va al Montepaone: “Entro in una grande famiglia”

Nuova avventura per il bomber Michele Zaffino. L’attaccante serrese si prepara infatti ad una stagione da protagonista con i colori del Montepaone. Dopo le esperienze con la Serrese, il Soriano, la Vigor, il San Nicola e l’Asd Chiaravalle, il 29enne si tuffa nella Prima Categoria cercando di meravigliare ancora il pubblico a suon di gol. Noto per la conquista del “Pallone d’oro nazionale dilettanti” (trofeo assegnato da “Tuttocampo” sulla base del voto on line) nel 2019 e per la citazione in un articolo di “France Football”, la rivista francese più famosa al mondo ed organizzatrice ufficiale del Pallone d’Oro, Zaffino si dedica anche ai giovanissimi trasmettendo valori tecnici ed umani con le attività dell’Asd “San Bruno”. “Sono entusiasta – ha dichiarato la punta – di entrare a far parte di questo grande gruppo, sono pronto e motivato. Ringrazio tutto lo staff societario e tecnico per avermi accolto in questa famiglia. Ringrazio anche il Chiaravalle per la stagione trascorsa insieme e per i risultati ottenuti. Non vedo l’ora di iniziare questo percorso insieme alla mia nuova squadra”. I tifosi del Montepaone pregustano le giocate sopraffine di un giocatore generoso, capace di spaccare le partite con il suo talento.