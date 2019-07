Il bomber Michele Zaffino tra i candidati del “Pallone d’Oro Dilettanti 2019”: ecco come votarlo

Il bomber della Serrese Michele Zaffino è tra i candidati del “Pallone d’Oro Dilettanti 2019”.

La competizione promossa da Tuttocampo.it seleziona i migliori giocatori regionali che accederanno alle finali nazionali. La lista è stata compilata in base alla graduatoria di un algoritmo che calcola gol, presenze e cartellini insieme alla popolarità calcolata tramite pareri tecnici, “Mi piace” e condivisioni sui social network.

Zaffino è stato il principale artefice della rimonta della Serrese che, dopo le difficoltà iniziali, è riuscita a conquistare la promozione in Seconda Categoria. L’attaccante ha infatti realizzato 32 reti in 13 partite, suscitando l’entusiasmo dei tifosi.

Per votarlo basta seguire il link e cliccare vota sull’apposita casella.