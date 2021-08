Il bomber Michele Zaffino torna alla Vigor 1919. Il 27enne attaccante serrese è infatti agli ordini di mister Leonardo Viterbo per la preparazione tecnico-atletica in vista dell’avvio della stagione sportiva. Per l’attaccante si tratta di un “rientro alla base” nella città di Lamezia Terme, dove ha lasciato un ottimo ricordo ed il cui team calcistico adesso riparte dalla Prima Categoria.

“Sono a completa disposizione della squadra e della società – ha dichiarato Zaffino – e mi propongo di lavorare con serietà ed umiltà per contribuire a far tornare la Vigor agli antichi splendori. Il mister Viterbo dà sicurezze sui propri mezzi a tutti i giocatori facendoli sentire parte integrante dell’organico e del progetto. Con lui mi trovo bene e sono certo che riuscirà a tirar fuori il meglio di me”. Dunque, piedi per terra, ma anche obiettivi ambiziosi dopo una fase travagliata: per raggiungerli serviranno i suoi gol e le sue giocate, oltre che un vero spirito di gruppo.

La concorrenza interna non manca visto che nel parco attaccanti figurano anche Antonio Buccinnà, Antonio Giudice, Antonio Perri, Giuseppe Scarpino e Gregorio Simonetti.

Zaffino, ad ogni modo, vanta importanti esperienze calcistiche maturate nelle stagioni militate fra le fila del Soriano, del San Nicola e della Serrese. In particolare, nella stagione 2018/2019, Zaffino ha segnato con la maglia biancoblù 32 reti in 14 partite, score che gli ha permesso di conquistare il Premio “Pallone d’oro nazionale dilettanti”. Prestazioni che i tifosi lametini sono fiduciosi di rivedere.

Zaffino ha in questi anni dimostrato il suo amore per lo sport regalando preziosi insegnamenti tecnici e sui principi della leale competizione ai ragazzi dell’Asd “San Bruno”.