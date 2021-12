Il bomber Michele Zaffino torna a San Nicola da Crissa

Dopo l’addio alla Vigor 1919, il bomber Michele Zaffino torna a giocare nel San Nicola da Crissa. L’attaccante serrese si è trovato a dover confrontare diverse offerte e ha effettuato una valutazione complessa. Alla fine ha prevalso la volontà di stare in un ambiente caloroso, in cui ha trovato stima ed incoraggiamenti. Il già vincitore del “Pallone d’oro nazionale dilettanti” disputerà dunque la Seconda Categoria, sicuro di fare nuovamente il pieno di reti e di regalare grandi gioie ai suoi tifosi. “Ho scelto San Nicola da Crissa – ha commentato Zaffino – per la bontà del progetto sportivo e per la serietà dimostrata. Dal canto mio, mi impegnerò al massimo per ricompensare la fiducia riposta nei miei confronti. Spero di poter esultare tante volte in una piazza che ama il calcio e che crede nei più sani valori sportivi”.