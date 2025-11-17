Il Bari sbarca a Serra San Bruno: una giornata storica per il calcio giovanile

L’attesa è finita: la SSC Bari approda a Serra San Bruno per una giornata che si preannuncia memorabile. Lunedì 24 novembre, a partire dalle ore 15:00, il campo sportivo MFS “Calvario” diventerà il cuore pulsante del calcio giovanile, ospitando la prima visita tecnica ufficiale della società biancorossa nella città della Certosa.

A guidare l’incontro sarà il responsabile della Metodologia di allenamento del Settore giovanile SSC Bari, mister Nino Armenise, figura di grande esperienza nel panorama calcistico nazionale. Al suo fianco sarà presente anche il referente organizzativo SSC Bari, Marco Barci, garante del collegamento tra società, territorio e progettualità giovanile.

L’evento, promosso con entusiasmo e partecipazione dalla realtà sportiva locale, rappresenta molto più di una semplice giornata di formazione: è un segnale di apertura, di crescita e di possibilità per i tanti ragazzi del territorio che sognano un futuro nel mondo del calcio.

La visita tecnica prevede momenti di confronto, analisi metodologica, osservazione sul campo e dialogo diretto con allenatori e atleti. Un’occasione preziosa per vivere da vicino l’approccio professionale di una società storica come il Bari, capace di unire tradizione, innovazione e passione.

L’intera comunità sportiva è attesa sugli spalti per vivere un pomeriggio che profuma di calcio vero, di entusiasmo e di futuro.

Serra San Bruno si colora di biancorosso: “il sogno inizia da qui”.