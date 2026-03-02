Il Bari ospite dell’Asd San Bruno: valutazione per alcuni giovani calciatori locali

Venerdì 6 marzo a Serra San Bruno arriverà nella città della Certosa, per la seconda volta in pochi mesi, la SSC Bari, squadra che milita nel campionato di Serie B. Il club biancorosso sarà protagonista di uno stage dedicato ai ragazzi dell’Asd San Bruno, durante il quale lo staff tecnico osserverà e valuterà alcuni giovani calciatori del territorio. Sarà un’occasione importante di crescita, confronto e possibile visibilità per i talenti locali.

L’Asd San Bruno conferma dunque la propria missione: valorizzare il territorio e offrire ai giovani opportunità concrete di formazione sportiva, portando a Serra San Bruno realtà professionistiche e figure di spicco del panorama calcistico nazionale.

E l’evento con il Bari non rappresenta un episodio isolato. La società ha già in programma numerose altre iniziative che saranno annunciate a breve, a testimonianza di un progetto sportivo solido e in continua espansione.

Negli ultimi anni, infatti, la compagine sportiva ha maturato esperienze significative anche con altre realtà professionistiche, come l’AC Perugia Calcio e la Juventus Football Club, con un training svolto a Torino che ha permesso ai ragazzi di lavorare a stretto contatto con i tecnici bianconeri.

Inoltre, la società ha ospitato a Serra San Bruno diversi ex professionisti di rilievo, tra cui Massimo Cappioli, Criniti Sabatini, oltre a tanti altri protagonisti del calcio italiano.

Un percorso di crescita continuo che dimostra come, anche da una realtà locale, si possano costruire ponti concreti con il grande calcio nazionale.