Il 7 agosto il Gal “Terre Vibonesi” celebra la ‘nduja: ospite Totò Schillaci

Il 7 e 8 agosto il Gal “Terre Vibonesi”, insieme al Comune ed al consorzio dei produttori, sarà protagonista nell’organizzazione della “44esima edizione della sagra della ‘nduja”, per celebrare la fama internazionale e le squisite doti di gusto di “Sua Bontà”, la regina di Spilinga e dell’intera Calabria.



Seguendo il proprio ruolo di promotore delle tipicità locali, in particolare, il Gal propone un’iniziativa particolarissima mercoledì 7 agosto alle 21,30: “Unika”, un talk show per parlare, insieme all’ideatore e direttore artistico Piero Muscari, di prodotti, luoghi e personaggi unici. Perché “unica” è la ‘nduja di Spilinga ed essa sarà la protagonista della serata, insieme momenti di intrattenimento, musica, spettacolo e racconti di vita vissuta di personaggi con storie personali particolarissime ed avvincenti. Testimonial della serata, che verrà seguita da una troupe di giornalisti giapponesi per un reportage, sarà Totò Schillaci, calciatore dal cuore “piccante” come la ‘nduja”, partito da Palermo come umile operaio e divenuto protagonista assoluto e capocannoniere al mondiale di calcio di “Italia 90”, rincorrendo un sogno iniziato otto anni prima seguendo il mondiale di Spagna in Tv ed ispirandosi alle gesta sportive di Paolo Rossi.

Racconteranno le loro storie “uniche” come ospiti anche: Elio Orsara, calabrese di Cetraro, il più importante chef italiano in Giappone; Ornella Fado, napoletana di nascita ma calabrese d’adozione, giornalista e ambasciatrice del progetto eccellenze italiane in America, che sarà in collegamento da New York; Giuseppe Pezzano, imprenditore “filantropo” e visionario che, da Locri, ha fatto fortuna a Seattle, negli Usa, confrontandosi in molteplici campi ispirato non dal business ma dalla filosofia di raggiungere obiettivi che creino sviluppo, opportunità, scambio di relazioni e progresso; il cantante Fabio Curto, calabrese di Acri, vincitore di “The Voice of Italy” nel 2015 e poi avviato al successo da Roby Facchinetti dei Pooh.

Eccellenze calabresi e meridionali conosciute nel mondo come la ‘nduja di Spilinga, di cui si parlerà con il presidente Vitaliano Papillo, che insieme all’intera Amministrazione del Gal ha sostenuto l’organizzazione di questo evento di promozione che farà da degna anteprima all’attesissima sagra del giorno successivo.