Il 31 agosto Oriolo ospiterà la finalissima che eleggerà Miss Calabria 2024, ospiti d’eccezione i Tiromancino

È iniziato il conto alla rovescia e l’attesa è palpabile: il 31 agosto, ore 20.30, il borgo incantato di Oriolo, insignito del prestigioso titolo di Borgo più Bello d’Italia e della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, diventerà il palcoscenico della finalissima di Miss Italia Calabria 2024, durante la quale verrà incoronata la prossima ambasciatrice di bellezza calabrese.

Super ospiti della serata saranno i Tiromancino, una delle band più influenti della musica leggera italiana, nella loro unica data in Calabria. La madrina dell’evento sarà Miss Italia 2023, Francesca Bergesio. Questo incantevole angolo dell’Alto Ionio Cosentino non solo ospiterà l’evento di bellezza più atteso dell’estate, ma celebrerà anche un decennio di successi nella gestione regionale del concorso, curata da Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, titolari della Carli Fashion Agency.

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio hanno voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa straordinaria avventura di Miss Italia Calabria: «Il successo di questo evento non sarebbe stato possibile senza il sostegno e l’impegno di molte persone, associazioni e istituzioni. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Oriolo, in particolare il sindaco Simona Colotta e il vicesindaco Agostino Diego, per averci riconfermati, ospitando la finalissima in una località così suggestiva. Abbiamo scelto Oriolo anche quest’anno perché è uno dei Borghi più belli d’Italia e Bandiera Arancione, ma soprattutto, per il calore e l’accoglienza che la comunità ci ha riservato nella precedente edizione. In occasione di questa finalissima, avremo dei super ospiti. Ci saranno tantissime sorprese e un gran galà a fine serata. È stato un lungo tour. Siamo arrivati a 38 serate. Siamo stanchi ma carichi e orgogliosi per una grandissima stagione che, giunta al decimo anno di gestione, è stata la migliore fino ad oggi. Ringraziamo la nostra instancabile squadra di professionisti. Il loro impegno, la loro passione e la loro professionalità sono la linfa vitale di Miss Italia Calabria. Subito dopo la finalissima di Oriolo saremo impegnati, per il terzo anno consecutivo, insieme al nostro team nell’organizzazione delle prefinali, dell’Accademy e della finale nazionale di Miss Italia. Ringraziamo la nostra patron Patrizia Mirigliani per la fiducia riposta in noi da dieci anni per Miss Italia Calabria e da tre anni per l’organizzazione delle prefinali e finali nazionali. Ringraziamo tutto lo staff nazionale di Miss Italia. Infine, un grazie va alle concorrenti e alle loro famiglie».

Il sindaco del Comune di Oriolo Simona Colotta: «Siamo veramente onorati di ospitare per il secondo anno consecutivo la finalissima di Miss Italia Calabria. Una kermesse che dà un’importante visibilità al nostro paese e che, quest’anno, si lega al Festival nazionale dei borghi più belli d’Italia che farà tappa a Oriolo il 6 settembre. È un momento molto importante per la nostra comunità. Ospiti d’eccezione del 31 agosto saranno i Tiromancino. Unica tappa in Calabria. Tanto entusiasmo, tanto fermento e numerose aspettative attorno questa manifestazione che stiamo attendendo da un anno. Ringrazio l’amministrazione comunale e gli organizzatori che stanno lavorando alacremente per la riuscita dell’evento».

Oriolo, con il suo fascino storico e culturale, offrirà un palcoscenico mozzafiato per la competizione che vedrà confrontarsi le 23 concorrenti selezionate durante le precedenti selezioni per accedere alle prefinali nazionali di Miss Italia che si terranno dal 4 al 7 settembre presso il Centro Vacanze De Angelis, nella splendida cornice della Riviera del Conero, nelle Marche.

Durante questa notte scintillante, sarà consegnato il premio “La Calabria che Vince” ad alcune personalità di spicco che si sono distinte nel panorama nazionale.

Lo scorso anno, l’evento ha brillato grazie alla presenza di una madrina d’eccezione, Elisabetta Gregoraci e al talentuoso e raffinato cantautore e musicista Marco Masini, che ha incantato il pubblico con una performance indimenticabile. Quest’anno, i Tiromancino renderanno Oriolo il cuore pulsante di una notte che promette di essere memorabile, esaltando la Calabria e il suo straordinario potenziale. Conosciuti per le loro sonorità uniche e le loro composizioni che sfidano i confini del pop tradizionale, i Tiromancino sono tra le band più influenti della musica leggera italiana. La voce distintiva di Federico Zampaglione e le loro collaborazioni con artisti di rilievo, come il compianto Franco Califano, hanno contribuito a creare un repertorio ricco e variegato che ha conquistato generazioni di ascoltatori.

La finalissima di Oriolo sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Miss Italia Calabria e sulla tv ufficiale Teleuropa Network e sulla radio ufficiale Studio 54 Network.