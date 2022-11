Il 21 novembre seduta del Consiglio regionale: al centro la questione infrastrutture

La prossima seduta del Consiglio regionale della Calabria si terrà lunedì 21 novembre, così come stabilito dalla Conferenza dei capigruppo riunitasi a Palazzo Campanella giovedì 10 novembre.

L’ordine del giorno, che contemplerà anche i provvedimenti frattanto esaminati e discussi dalle Commissioni, è in via di definizione.



“Prevediamo – asserisce il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso – l’informativa sulla questione infrastrutture da parte del presidente della Giunta regionale, dopo gli incontri che l’onorevole Roberto Occhiuto ha avuto a Roma con alcuni esponenti del Governo. Siamo fiduciosi – aggiunge – che dalle sinergie Governo-Regione avremo risultati positivi, a partire dall’ammodernamento e messa in sicurezza della SS 106 su cui il Consiglio regionale ha approvato, il 28 febbraio scorso all’unanimità, una mozione con cui è stato chiesto il completo finanziamento e la sua definitiva realizzazione”.

All’ordine del giorno sarà inserita anche l’informativa, da parte dell’assessore all’agricoltura Gianluca Gallo, sulle vicende del consorzio di bonifica di Trebisacce.