Il 2 ottobre la prossima seduta del Consiglio regionale

Questa mattina il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso ha incontrato i presidenti delle Commissioni permanenti e speciali eletti di recente.

Nel corso della riunione è stato fatto il punto sulle prossime attività su cui si concentrerà l’attenzione degli organismi di palazzo Campanella.



A conclusione dell’incontro il presidente Mancuso ha affermato: “Le Commissioni continueranno ad adoperarsi, come è avvenuto fin qui, per avvalorare la delicata funzione di sedi in cui il dibattito entra nel merito delle questioni prima dell’approvazione in Aula. La qualità dell’impegno profuso nelle Commissioni è estremamente importante perché si riflette sulla qualità della produzione legislativa dell’Assemblea”.

“Dopo gli incoraggianti risultati ottenuti nella prima parte della legislatura – ha concluso Mancuso -, l’auspicio è che si prosegua su questa strada per un ulteriore salto di qualità in grado di favorire la creazione di condizioni di sviluppo e crescita per la Calabria”.

Nella stessa giornata la Conferenza dei Capigruppo ha fissato per il mercoledì 2 ottobre la data della prossima seduta dell’Assemblea Legislativa.